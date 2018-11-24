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السبت 24/نوفمبر/2018 - 04:39 ص

"التخطيط": حملة اكتتاب لجمع 100 مليار جنيه للوقف الخيرى للتعليم

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
أميرة ممدوح
dostor.org/2408170

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة ستطلق حملة اكتتاب في وثائق وأوراق مالية للمصريين في الداخل والعاملين بالخارج للمساهمة في تعظيم الموارد المالية لصندوق تطوير التعليم والمسمي بالوقف الخيري للتعليم، لافتة إلى أن مؤسسي الصندوق هم وزارة التخطيط ممثلة في بنك الاسثتمار القومي ووزارة الأوقاف والبنك المصري الخليجي وبعض البنوك الأخرى.

وأَضافت الوزيرة، في تصريح لـ"الدستور"، أنه من المستهدف أن يصل رأس مال الصندوق من خلال تلك الحملة إلى 100 مليار جنيه خلال الأشهر المقبلة؛ لتغطية الفجوة التمويلية لبعض مشروعات تطوير التعليم، متوقعة أن تشهد الحملة تفاعلًا من جانب رجال الأعمال المهتمين بمجال التعليم في مصر.

وأشارت إلى أنه سيتولى إدارة صندوق الاستثمار مجلس مستقل عن الحكومة يبدء تشكيله فور الموافقة النهائية على إنشاء الصندوق وإصدار قرار جمهوري بذلك، حيث يتولى المجلس توجيه رأس المال للاستثمار وتعظيم العائد منه لإنفاقه على المشروعات المتعلقة ببناء الفصول وتدريب المدرسين ودعم المتفوقين.

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