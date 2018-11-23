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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 11:24 م

الـ"Black Friday" يسقط شبكة البطاقات الائتمانية في إسرائيل

الـBlack Friday يسقط
سارة الشلقاني
dostor.org/2408169

شهدت عروض الـ"Black Friday" إقبالا كبيرًا داخل أسواق الاحتلال الإسرائيلي، مما تسبب في تعطل نظام البطاقات الائتمانية "credit card" خلال عمليات الشراء سواء داخل المراكز التجارية، أو عبر عمليات التسوق على الإنترنت.

وسجل نظام بطاقات الائتمان أكثر من 10 آلاف عملية شراء في الدقيقة، وهو ضغط غير معتاد، مما أدى إلى تعطل الدفع بنظام البطاقات الائتمانية لمدة غير قصيرة، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأوضحت "يديعوت" أن عشرات الآلاف من المستوطنين توجهوا إلى مراكز التسوق للاستفادة من العروض المتاحة، وكذلك سُجلت عشرات الآلاف لعمليات شراء عبر الإنترنت.

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