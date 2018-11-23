"ثقافة الإسكندرية" تناقش أصول النقد السينمائي

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، ندوة بعنوان "أصول النقد السينمائي" وذلك بقصر ثقافة الأنفوشي التابع لفرع ثقافة الإسكندرية، بحضور الناقدة إيمان الزيات والناقد أحمد إبراهيم.



وناقشت الزيات رواية "الأرض" رائعة الأديب الكبير عبد الرحمن الشرقاوي، والمخرج العالمي يوسف شاهين.



أعقب ذلك عرض ملخص للفيلم، ثم تحدث الأديب والناقد أحمد إبراهيم عن عناصر الفيلم السينمائي بداية من النص المناسب، مرورًا بالإنتاج وكتابة السيناريو والحوار واختيار الشخصيات وفريق التصوير ومهندسي الديكور ومصممي الملابس وفريق الإخراج.



ثم تحدث عن فيلم الأرض وكيف إن هذا الفيلم مثّل نقلة نوعية في تاريخ يوسف شاهين وفي تاريخ السينما المصرية.



وفي مرسم الطفل أقيمت ورشة فنية بمناسبة عيد الطفولة بحضور طلاب مدرستى مجمع الشهداء وقاسم أمين الإعدادية للبنات.



كما أقامت مكتبة النزهة ورشة فنية لذوي الإحتياجات الخاصة، تضمنت تصميم لوحات تعبر عن الحدائق وطباعة بورق الأشجار.



من ناحية أخرى عقد قصر ثقافة الشاطبي محاضرة بعنوان " الانضباط أصالة وحضارة " ألقتها زينب طه، تحدثت خلالها عن مفهومي الأصالة والانضباط، آثار عدم الانضباط والعلاقة بين الانضباط والحضارة مشيرة إلى أن الانضباط يؤدي إلى تقدم الشعوب.



وفي قصر ثقافة برج العرب تجدد اللقاء الأسبوعي لنادي الأدب تضمن مناقشة " دور الأدب في رفع روح الوطنية لدى المجتمع" حاضر به الأديب الدكتور مصطفي زيكو، كما تم مناقشة الزجل ودوره في الحث على الوطنية وعدد من أعمال الأعضاء.