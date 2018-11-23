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الثقافة
الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 11:07 م

محاضرات ومناقشات متنوعة بثقافة بنى سويف

محاضرات ومناقشات
حسام الضمراني
dostor.org/2408165

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، حيث نظّم قافلة ثقافية فنية بقرية جزيرة ببا تضمنت محاضرة دينية ألقاها محمود عويس، تحدث فيها عن مولد سيدنا محمد رسول السلام والمحبة وعن مدى أمانته فقد لُقب عليه الصلاة والسلام منذ الجاهيلة بالصادق الأمين، كما قدّمت عرض تنورة وورشة رسم وتلوين بالألوان الخشب والفلومستر للأطفال.

ونظّم بيت ثقافة أبو سليم بمشاركة مدرسة أبو سليم الإبتدائية مسرح عرائس وألعاب ترفيهية.

ونفذ قصر ثقافة شرق النيل لقاء ثقافى مع طلبة المدرسة الثانوية ومدرسة البنات الإبتدائية بمناسبة ميلاد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتحدث بعض الطلبة عن سيرة سيد الخلق وأطهر البشر سيدنا محمد وعن مدى حب وعظمة الرسول فقد بعثة الله تعالى لإخراج الناس من الظلمات الي النور وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين.

وأقامت مكتبة النادي الرياضي حلقة رسم حر بألالوان الخشب. وفى مكتبة منشأة عاصم نظمت" مائدة مستديرة عن تحرير المرأة ودورها كشريك للرجل في تحمل المسئولية في البناء ووجوب أحترام دورها ".

تناولت دور المرأة ومسئوليتها عن زوجها وطاعته بالمعروف في غير معصية وإحسان العشرة ونشر المودة والرحمة في أرجاء بيت الزوجية لذلك وجب على الزوج والأهل جميعا أحترام المرأة وتقدير ما تبذله من مجهود تجاه الأسرة والمجتمع.

وناقشت مكتبة طنسا بني مالوا كتاب أطفال "ثائر في الطريق " للمؤلف عبد الرحمن آدم، ناقشه حمدي محمد خليفة.

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