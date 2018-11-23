رفع درجة الاستعداد للتعامل مع سوء الأحوال الجوية بأسوان

رفعت محافظة أسوان درجة الاستعداد القصوى، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بالتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وهطول أمطار محتملة على مدار الأيام الثلاثة القادمة.



وأخطرت غرفة عمليات المحافظة، كافة الجهات المعنية برفع درجة الاستعداد لقيام كل جهة بتنفيذ التدابير المطلوبة فى قطاعها ضمن الخطة الموضوعة لمواجهة السيول.



وطلبت المحافظة من المواطنين توخي الحذر ولا سيما على الطرق السريعة، وضرورة اتخاذ الاحتياطيات الواجبة للمقيمين فى المناطق والقرى والأماكن النائية المجاورة للمرتفعات الجبلية سواءً بتأمين احتياجاتهم من مياه الشرب ومصادر الكهرباء البديلة وغيرها.