احتجاجات جديدة غدا على رفع أسعار المحروقات في فرنسا

يتوقع أن ينظم آلاف الفرنسيين غدا السبت مظاهرات في باريس ضد ارتفاع أسعار المحروقات وضد خطط الإصلاح التي ينتهجها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وناشد وزير الداخلية كريستوف كاستنير مجددا الحركة الاحتجاجية المعروفة باسم "السترات الصفراء" التى يرتدى أعضاؤها سترات صفراء اللون بتسجيل احتجاجاتهم لدى السلطات قبل القيام بها، مشيرا في تصريحات أدلى بها في مدينة نيم الفرنسية إلى أن هذا هو الطريق الوحيد لضمان سلامة الحالة الأمنية.



وظهرت منذ عدة أيام مخاوف أمنية لأن الحركة الاحتجاجية "السترات الصفراء" لم تسجل فعالياتها بالصورة المعهودة، ومن ثم فليس من الواضح إلى حد كبير أين سيحتشد المتظاهرون غدا.