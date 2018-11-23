القاهرة : الجمعة 23 نوفمبر 2018
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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:10 م

كرة القدم النسائية تعانى من العنصرية بإنجلترا وسويسرا

كرة القدم النسائية
dostor.org/2408155

تحدثت تقارير إعلامية عن عدد من الأمثلة في عدم المساواة بين لاعبي ولاعبات كرة القدم في العديد من الدول وخصوصا في إنجلترا وسويسرا.

ففي إنجلترا، قام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بإجراء تعديلات جديدة تتعلق بعقود لاعبات كرة القدم، وحسب القانون الجديد حين تتعرض إحدى اللاعبات لإصابة لأكثر من 3 أشهر يحق للنادي فسخ العقد معها دون دفع تعويضات، بينما تبقى الفترة بالنسبة للاعبين 18 شهرا.

وفي سويسرا، وأثناء احتفال نادي بازل السويسري بمرور 125 سنة على تأسيسه، قامت لاعبات الفريق الأول بتوزيع بطاقات اليانصيب الخاصة بالحفل، والمساعدة التنظيمية، وتناولن الوجبات الجاهزة بدلا من الاستمتاع بهذه الاحتفالية مع المدعوين الذين بلغ عددهم ألفا، بالإضافة لوجود لاعبي فريق الرجال في النادي على رأس المدعوين بجميع أناقتهم.

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