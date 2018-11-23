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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:06 م

"بوكو حرام" تعلن مسئوليتها على الهجمات الإرهابية في تشاد

بوكو حرام
بوكو حرام
dostor.org/2408154

أعلن جناح بوكو حرام، الذي بايع تنظيم الإرهابى مسؤوليته عن قتل 118 جنديا خلال سلسلة هجمات شنها الأسبوع الماضي في منطقة بحيرة تشاد خصوصا في نيجيريا.

ونقل موقع "سايت" الأمريكي، الذي يرصد بيانات الجهاديين اليوم الجمعة، أن تنظيم الإرهابى في أفريقيا الغربية أعلن في شريط فيديو مسؤوليته عن شن خمس هجمات في تشاد ونيجيريا بين الخامس عشر والحادي والعشرين من نوفمبر.

ولم تكن واضحة في شريط الفيديو المواقع التي أعلن التنظيم استهدافها، إلا أنه سبق أن شن العديد من الهجمات منذ يوليو الماضي استهدفت عسكريين في تشاد ونيجيريا ما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص.

وكانت مصادر أمنية متطابقة أفادت بأن 44 جنديا على الاقل قتلوا في هجوم شنته الاحد الماضي على قاعدة للجيش النيجيري في قاعدة ميتيلي على مقربة من الحدود مع النيجر.

إلا أن جنديا فر من المعارك قال لفرانس برس: "إن عدد القتلى الفعلي يصل الى نحو مئة بعد أن هزمنا سريعا".

وأضاف: "حاولنا صد الهجوم لكننا سرعان ما اكتشفنا أن الأمر مستحيل فانسحبنا من مواقعنا".

وأحصت وكالة فرانس برس منذ يوليو الماضي حصول 17 هجوما على الأقل استهدفت قواعد عسكرية تقع في المنطقة المحيطة ببحيرة تشاد.

وكان الرئيس النيجيري محمد بخاري وعد خلال حملته الانتخابية عام 2015 باستئصال التنظيم الارهابى.

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