3070 دولارًا.. سعر طن "رقائق السيليكون" اليوم
ارتفع سعر رقائق السيليكون النقي، اليوم السبت، عند مستوياته السابقة بالأسواق العالمية، وسجل سعر الطن المترى للرقائق نحو 3070 دولارًا.
وتدخل رقائق السيليكون، في صناعة الأجهزة الإلكترونية.
ارتفع سعر رقائق السيليكون النقي، اليوم السبت، عند مستوياته السابقة بالأسواق العالمية، وسجل سعر الطن المترى للرقائق نحو 3070 دولارًا.
وتدخل رقائق السيليكون، في صناعة الأجهزة الإلكترونية.
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