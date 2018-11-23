"فييرا" يطالب لاعبي الإسماعيلي بالراحة في بوروندي بسبب طول السفر

طالب البرازيلي يوسف فييرا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم في النادي الإسماعيلي، لاعبيه بضرورة الراحة التامة فور الوصول إلى مدينة نيجوزى البوروندية؛ استعدادا لملاقاة ماسيجير نيجوزي عصر يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ 64 من دوري أبطال إفريقيا.



يأتى ذلك حتى لا يتعرض أعضاء الفريق للاجهاد نظرًا لمشاقة السفر من القاهرة حتى بوروندى والتى استغرقت أكثر من 17 ساعة بالإضافة إلى ” ترانزيت ” التى حدث فى مطار إثيوبيا.



يذكر أن الفريق دخل معسكرًا مغلقًا اليوم الجمعة فيبورندى استعدادًا للقاء وضمت قائمة الدراويش التى غادرت مساء أمس مطار القاهرة الدولى 19 لاعبًا بعدما تخلف عصام الحضرى حارس الدراويش عن السفر، الأمر الذى أدى إلى إحالته للتحقيق من قبل إدارة الدارويش.

