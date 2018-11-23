مركز المرأة للإرشاد والتوعية يطالب بتعزيز حقوق المرأة

انتهي مساء اليوم مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية من أولى فعاليات "حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة" بالقاهرة، انطلاقا من ضرورة العمل على تعزيز المساواة ومناهضة التمييز ضد النساء.



وقال رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي للمركز، إنه سيتم فتح نقاش مفتوح حول أشكال التمييز ضد النساء في القوانين والتشريعات المصرية وبحث سبل الوصول لتشريعات وقوانين تضمن المساواة وتعزز حقوق النساء وتستجيب لنص المادة 53 من الدستور المصري والتي أكدت المساواة وعدم التمييز والإلزام بإنشاء مفوضية لها الغرض، مؤكدا أهمية تفعيل نصوص المواد 11 و53 من الدستور المصري.



وأضاف الدنبوقي، في تصريح صحفي، أن هذا النقاش يتحدث فيه كل من منى عزت، باحثة في قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنوع الاجتماعي، والدكتور نيازي مصطفى، أستاذ التشريعات الاجتماعية ومحامي بالنقض، وآيات عثمان، مديرة تنفيذية لمؤسسة جنوبية حرة وممثلة عن حملة "وضع يد"