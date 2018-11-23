"فتح": اتصالاتنا مع مصر مستمرة بشأن المصالحة

قال أسامة القواسمي، عضو المجلس الثوري بحركة فتح الفلسطينية والمتحدث باسمها، إن الاتصالات مع مصر مستمرة، لكن من المبكر في الوقت الحالي الحديث حول تقدم فيما يخص المصالحة الفلسطينية.



وأضاف القواسمي في تصريحات لصحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية: "نستمع من مصر إلى نتائج لقائهم مع وفد حركة حماس، وبناء على ذلك سيتم التشاور مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، وتقييم الأجوبة من حركة حماس، والتصرف بناء على ذلك".



وتابع: "نأمل أن تكون حماس إيجابية، وأن تكون ردودها للمصريين شافية وكافية، بما يمكننا جميعا من استكمال جهود إنهاء انقسام دفعة واحدة وللأبد".



ويصل وفد من فتح، الأحد المقبل، إلى القاهرة للاجتماع بالقيادات المصرية، ويضم عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية للحركة، وحسين الشيخ وزير الشئون المدنية، وماجد فرج مدير المخابرات العامة.