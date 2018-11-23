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الصحة
الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 09:53 م

7 اجراءات لعلاج كثرة التبول ليلا

7 اجراءات لعلاج كثرة
dostor.org/2408124

في كثير من الأحيان تزداد وتيرة الاستيقاظ ليلًا للتبول نتيجة عوامل ذات صلة بالتقدم في العُمر، مثل تضخم البروستاتا الذي يضع ثقلًا على المثانة.

لكن لا يعني ذلك إهمال الظاهرة، لأن كثرة التبول قد تكون مؤشرًا على أمور أخرى عليك مراقبتها.

-ابدأ بالحد من ملح الطعام، فإذا لم يحقق نتيجة قم بفحص السكري والبروستاتا. 

- ترتبط زيادة البول في الأساس بزيادة الملح في الطعام. فإذا كنت تشكو من كثرة التبول ليلًا التزم بمقدار ملعقة صغيرة من الملح كحد أقصى في اليوم، وقم بتقسيمها على كل الوجبات.

- واحرص على شرب الماء وترطيب الجسم خلال النهار، وتقليل الكمية قبل النوم بفترة كافية.

- لا تُكثر من الأنشطة البدنية قبل موعد النوم بساعتين.

- إذا كان ضغطك مرتفعًا قم بمراجعة الطبيب في نوعية الأدوية التي أوصى بها لضبط الضغط، فقد تكون هي سبب كثرة التبول ليلًا.

- قد تكون مشاكل الكليتين أو البروستاتا هي سبب الاستيقاظ ليلًا للتبول، ومن الضروري إجراء الفحص اللازم.

- إذا كنت تشكو من عطش مستمر عليك فحص مستوى السكر، وإذا كنت تشعر بتقلصات أسفل البطن مع عدم تدفق البول بشكل طبيعي قد يكون سبب المشكلة المثانة.

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الصحة

7 اجراءات لعلاج كثرة التبول ليلا

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