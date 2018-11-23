النصر ينتزع فوزا صعبا من الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

انتزع فريق النصر السعودي فوزا صعبا من ضيفه الشباب 1 /صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في المرحلة العاشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.



ويدين النصر بالفضل في هذا الفوز للاعبه النيجيري أحمد موسى الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35.



وأكمل النصر المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 75 بعد طرد بيتروس ماثيوس لتدخله العنيف مع إيلير سيلفا لاعب الشباب وذلك بعدما عاد حكم المباراة لتقنية حكم الفيديو المساعد.



فيما أنهى الشباب المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد جمال الدين بن العمري في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.



ورفع النصر رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد الشباب عند 16 نقطة في المركز الخامس.



يذكر أن هذا الفوز هو الثامن للنصر في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مثلها، فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية للشباب في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في مثلها.

