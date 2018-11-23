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سياسي
الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 09:46 م

نائب يطالب الحكومة بإعلان حالة الاستنفار بسبب الطقس

النائب فوزي الشرباصي
النائب فوزي الشرباصي
dostor.org/2408117

طالب النائب فوزي الشرباصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بإعلان حالة الاستنفار التام في مختلف أجهزتها ووزارات الداخلية والصحة والتنمية المحلية وكافة المؤسسات المعنية، تحسبا لموجة الطقس السيئ التي ستضرب البلاد خلال الساعات القادمة.

وذكر في بيان له اليوم، أن موجة الطقس السيئ ضربت بلاد عديدة في المنطقة منها الأردن والكويت والعراق والسعودية وهى سيول وفيضانات مدمرة وأنه لابد من الانتباه التام والاستعداد من قبل أجهزة الحكومة.

وأوضح أن هناك فرصة كبيرة للاستعداد خصوصًا أن السيول والفيضانات ضربت الدول المجاورة، لافتا إلى أن التوقعات الجوية تقول بأن هناك أمطارا رعدية خلال الساعات القادمة على القاهرة والوجه البحري والمحافظات الساحلية وهو ما ينبغي أخذه في الاعتبار.

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