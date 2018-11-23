المصممة نادين عزت تعرض فساتين جديدة بمهرجان middle east fashion

شهدت عروض مصممي الأزياء في مهرجان middle east fashion festival، مجموعة جديدة من أعمال المصممة المصرية نادين عزت، لبعض من فساتين السهرة، وسيطر اللون الأسود على المجموعة، وكان من ضمن الأعمال فستان زفاف مطرز بطريقة مصرية.



يذكر أن مهرجان middle east fashion festival، يشهد انطلاقته الثانية، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، وذلك بحضور ألف مدعو من خمس دول مختلفة، مصر والمغرب وأرمينيا والأردن ولبنان، لعرض مجموعة الأزياء الشتوية لأول مرة من خلال المهرجان.

