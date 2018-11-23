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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 09:40 م

محكمة ألمانيا توجه 36 ألف تهمه لحارس أحد معسكرات الاحتجاز النازية

محكمة ألمانيا توجه
dostor.org/2408112

وجه الادعاء العام في العاصمة الألمانية برلين، الجمعة، أكثر من 36 ألف تهمة إلى رجل تسعيني كان يعمل حارسا في أحد معسكرات الاحتجاز إبان الحقبة النازية.

وكان "هانز إتش" (95 عاما) يعمل حارسا في معسكر الاحتجاز "ماوتهاوزن" في عهد النازيين، شمالي النمسا، في الفترة من منتصف العام 1944 إلى مطلع العام 1945.

وقال الادعاء إنه خلال هذه الفترة قتل 36223 شخصا بالغاز السام، إلا أنه لم توجه للرجل تهمة القتل، وإن عمله حارسا لعبا دورا في تنفيذ هذه العمليات، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.

وقال ممثل الادعاء مارتين ستلتنر، إنه "بعمله حارسا ساعد، أو على الأقل سهل، قتل عدة آلاف من النزلاء".

ويتعين أن تنظر محكمة في الاتهامات، وتحدد ما إذا كان هانز لائقا من الناحية البدنية والعقلية للمحاكمة.

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