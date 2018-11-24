السبت 24/نوفمبر/2018 - 02:13 ص
338.10 دولار.. سعر طن "السكر" اليوم
هويدا سعيد
dostor.org/2408107
تراجعت أسعار السكر عالميًا فى البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم السبت، نحو 338.10 دولار للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 358 دولارا للطن.
تراجعت أسعار السكر عالميًا فى البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم السبت، نحو 338.10 دولار للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 358 دولارا للطن.
تعرضت القاهرة الكبرى لأمطار غزيرة صباح اليوم الجمعة، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وتلبد السماء بالسحب المصحوبة بالرعد والبرق. ورصدت عدسة "الدستور" تراكم بعض مياه الأمطار في ميدان التحرير وشوارع ...
من ماكينات قص الشعرعلى قارعة الطريق، للماكينات الكهربائية، داخل أروقة منطقة الحسين، يفترش حسين السيد أحد أرصفة الحي التاريخي بقطع غيار لماكينات الحلاقة وغيرها من الأدوات المستخدمة في تهذيب الشعر، ...