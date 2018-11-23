"المخدرات سلاح الاستعمار والرجعية ".. بثقافة الشرقية

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الشرقية، حيث ناقش بيت ثقافة "شنبارة الميمونة" كتاب "المخدرات سلاح الإستعمار والرجعية"، من تأليف حسن فتح الباب.



وتناول اللقاء الحديث عن تاريخ المخدرات وأنواعها مثل الخشخاش والأفيون والقنب الهندي (الحشيش)، ثم تطرق إلى الأسباب المترتبة على تعاطى المخدرات مثل عدم الشعور بالثقة، ضعف الذات، الإنحراف، وأشار إلى الظروف التى تساعد على التعاطى مثل الفقر، المعيشة غير المستقرة، الوحدة والعزلة والإفتقار إلى الإنسجام ثم تحدث عن المخدرات فى نظر القانون ونظر الشرع.



كما نفذت مكتبة يوسف إدريس بالبيروم محاضرة عن "الزكاة " قام الشيخ أحمد إمام بتعريف الزكاة شرعا بأنها هي حق واجب في مال مخصوص يخرج لطائفة مخصوصة في أوقات محددة وكيف أن الزكاة تغفر وتمحي الذنوب وتعفي من الأمراض.



واستقبل بيت ثقافة شيبة المدرسة الفكرية بالأشراف لذوي الإحتياجات، وتم مناقشة كتاب "المنتصر محمد أنور السادات" تأليف وصفي آل وصفي وعرض شرائح ملونة.



وعقد بيت ثقافه القنايات محاضرة عن "المولد النبوى الشريف" تحدث فيها الشيخ عبدالباسط عبد العزيز، عن مولد الرسول والمعجزات التي صحبته، ثم تناول طفولته ونشأته وتحدث عن عمله بالتجارة، وزواجه من السيدة خديجة وشهادة الجميع أنه الصادق الأمين، ونزول الوحي عليه في غار حراء وكيف أعانه الله علي نشر الدين الإسلامي الحنيف، وفى سياق متصل نفذ بيت ثقافة القنايات ألعاب ذهنية للأطفال.