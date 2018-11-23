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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 09:32 م

حملة اكتتاب بين المصريين لجمع 100 مليار جنيه لـ«الوقف الخيرى للتعليم»

حملة اكتتاب بين المصريين
أميرة ممدوح
dostor.org/2408100

- مجلس مستقل لإدارته.. وترجيحات بإطلاق حساب بنكى للمساهمات بداية 2019

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم، اجتماعًا مع وزيرى التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، والأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لبحث إنشاء الوقف الخيرى لدعم العملية التعليمية، بحضور ممثلى البنوك والمؤسسات والقطاع الخاص.
وقالت الوزيرة، لـ«الدستور»، إن الحكومة ستطلق حملة اكتتاب على وثائق وأوراق مالية، للمصريين فى الداخل والخارج، للمساهمة فى تعظيم الموارد المالية للوقف، الذى سينشأ فى صورة «صندوق تطوير التعليم»، لافتة إلى أن وزارة التخطيط ستكون من مؤسسى الصندوق، ممثلة فى بنك الاسثتمار القومى، وكذلك وزارة الأوقاف، والبنك المصرى الخليجى وبعض البنوك الأخرى.
وأَضافت أنه من المستهدف أن يصل رأس مال الصندوق من خلال حملة الاكتتاب، إلى ١٠٠ مليار جنيه، خلال الأشهر المقبلة، لتغطية الفجوة التمويلية لبعض مشروعات تطوير التعليم، متوقعة أن تشهد الحملة تفاعلًا من جانب رجال الأعمال المهتمين بمجال التعليم فى مصر.
وأشارت إلى أنه سيتولى إدارة الصندوق، مجلس مستقل عن الحكومة، يبدأ تشكيله فور الموافقة النهائية على إنشاء الصندوق، وإصدار قرار جمهورى بذلك، بحيث يتولى توجيه رأس المال للاستثمار، وتعظيم العائد منه لإنفاقه على المشروعات المتعلقة ببناء الفصول وتدريب المدرسين ودعم المتفوقين.
من جهته، اقترح الدكتور محمد مختار جمعة، زيادة أموال الصندوق عبر إضافة مكتتبين جديدين، وتخصيص كامل الأرباح لدعم الأغراض التعليمية، وذكر أن وزارته تفكر فى وضع العوائد الكبيرة التى تحققها هيئة الأوقاف، فى اتجاهات يستشعرها المواطن، كبناء المزيد من المنازل، إلى جانب توجيهها إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية.
وقال الدكتور طارق شوقى، إن نظام التعليم الحالى ظلم العديد من الأجيال، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وافق بدوره على إعادة هيكلة المنظومة التعليمية، لتتخرج الدفعة الأولى التى طبق عليها النظام الجديد فى عام ٢٠٣٠، بثقافة مختلفة. وأكد شوقى ما أشارت إليه وزيرة التخطيط، من أهمية المشاركة المجتمعية الشاملة فى الوقف الخيرى، باعتباره مشروع دولة، ضاربًا مثلًا بجامعة هارفارد والجامعة الأمريكية، واللتين تعتمدان بشكل كبير على التبرعات.
وذكر شريف سامى الخبير المالى والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، أنه سيتم تأسيس الوقف خلال أسابيع معدودة، مضيفًا: «نأمل مع بدايات العام الجديد إنشاء حساب فى البنوك لتلقى التبرعات عليه».

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