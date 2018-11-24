استقرار أسعار الطوب اليوم

استقرت أسعار الطوب، اليوم السبت، في الأسواق؛ وبلغ سعر "الأسمنتي المفرغ" مقاس 40×20×20 سنتيمترًا، نحو 630 جنيهًا للألف طوبة، والرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترًا، 550 جنيهًا للألف طوبة.



وبلغ سعر الطوب الأسمنتي المفرغ 40×20×12 سنتيمترًا، 3729 جنيهًا للألف طوبة، وسجل سعر الطوب الأسمنتى المُصمت 25×12.5×6 سنتيمترًا نحو 495 جنيهًا للألف طوبة.



وسجل سعر الطوب الطفلى 25×12×6.5 سنتيمتر نحو 495 جنيهًا للألف طوبة، وبلغ سعر الطوب الطفلي المثقب 25×12×13 سنتيمترًا نحو 918 جنيهًا، والرملى الوردي 25×12×6 سنتيمترًا 839 جنيهًا.