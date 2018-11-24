القاهرة : السبت 24 نوفمبر 2018
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السبت 24/نوفمبر/2018 - 02:17 ص

استقرار أسعار الطوب اليوم

أسعار الطوب
أسعار الطوب
هويدا سعيد
dostor.org/2408097

استقرت أسعار الطوب، اليوم السبت، في الأسواق؛ وبلغ سعر "الأسمنتي المفرغ" مقاس 40×20×20 سنتيمترًا، نحو 630 جنيهًا للألف طوبة، والرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترًا، 550 جنيهًا للألف طوبة.

وبلغ سعر الطوب الأسمنتي المفرغ 40×20×12 سنتيمترًا، 3729 جنيهًا للألف طوبة، وسجل سعر الطوب الأسمنتى المُصمت 25×12.5×6 سنتيمترًا نحو 495 جنيهًا للألف طوبة.

وسجل سعر الطوب الطفلى 25×12×6.5 سنتيمتر نحو 495 جنيهًا للألف طوبة، وبلغ سعر الطوب الطفلي المثقب 25×12×13 سنتيمترًا نحو 918 جنيهًا، والرملى الوردي 25×12×6 سنتيمترًا 839 جنيهًا.

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