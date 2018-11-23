السباحة العالمية المصرية فريدة عثمان توقع عقد رعاية مع "Arena"

أعلنت "Arena" العالمية صاحبة الاسم الأشهر في مجال ملابس السباحة ومعداتها عن توقيع السباحة العالمية المصرية فريدة عثمان لعقد رعاية معها يستمر حتى أولمبياد طوكيو 2020.



وقالت فريدة إنها متحمسة للغاية لانضامها إلى عائلة Arena قائلة: من المعروف عن Arena دعمها لأقوى الرياضيين من جميع أنحاء العالم، لذا فإن حقيقة أن أكون جزءًا من ذلك هي شرف حقيقي، أشكر Arena للإيمان بي ودعمي للصعود بحياتي المهنية إلى المستوى التالي، أتطلع حقًا إلى مواصلة إلهام الآخرين من خلال هذه الشراكة".



وعن هذه الشراكة أعرب الأستاذ خالد حلبي رئيس شركة "تيم" الدولية، وكيل Arena في مصر عن سعادته بعقد الرعاية الذي وقعته Arena مع سباحة مصرية بحجم فريدة عثمان،مؤكدًا على أن رعاية المواهب الرياضية الشابة ودعمها يجب أن يكون التزاما على الشركات الكبرى التي ترتبط بالبطولات العالمية.



هذا ومن المعروف أن بطلة السباحة المصرية (23 عاما) كانت قد فازت بالميدالية البرونزية في سباق 50 متر فراشة في بطولة العالم 2017 في بودابست، وتحمل حاليا الرقم القياسي في أفريقيا في 50 متر حرة و50 و100 متر فراشة.



ولدت فريدة ابنة أطباء الأسنان، في "إنديانابوليس"، الولايات المتحدة الأمريكية، ونشأت في القاهرة، مصر، حيث بدأت السباحة في سن مبكرة، ثم توقفت بعدها لفترة قبل أن تعود مرة أخرى لتواصل نجاحاتها في مجال السباحة معربة عن شغفها بالرقص المائي وارتداء سترات السباحة الرائعة !



نجحت فريدة عثمان في إشراك المنتخب المصري لأول مرة في دورة الألعاب العربية عام 2007 في القاهرة، حيث كانت أصغر رياضية عربية تفوز بلقب "الفراشة 50 متر" وكسرت الرقم القياسي العربي وكانت وقتها تبلغ من العمر 12 عامًا.



وفي عام 2009 عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها، شاركت فريدة في أول بطولة عالمية لها في روما، وبعد ذلك بشهرين، شاركت في البطولة الإفريقية للشباب في موريشيوس، وفازت في سباقات ال 50 متر سباحة حرة، وفراشة وسباحة خلفية، وسجلت أرقاما قياسية في أول نوعين، فازت فريدة بأول لقب عالمي لها - 50 متر فراشة - في بطولة العالم للناشئين لعام 2011 في ليما، حيث سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا في هذه البطولة.



وفي عام 2012، شاركت لأول مرة في الأولمبياد في لندن، وبعد ذلك بعام ذهبت إلى أول نهائي لها في بطولة العالم في برشلونة، حيث احتلت المركز السابع في سباقها المميز (فراشة بطول 50 متر)، وبذلك أصبحت أول مصرية تتأهل لنهائي في بطولة العالم.



ومنذ ذلك الحين، استمر مسار فريدة المهني في الصعود، وفي بودابست، عام 2017، أصبحت أول مصرية تحصل على ميدالية في بطولة العالم، حيث حصلت على البرونزية فراشة 50 متر في رقم قياسي أفريقي جديد، وفي عام 2018 في تاراجونا، اسبانيا، حطمت فريدة الرقم القياسي في دورة ألعاب المتوسط في كل من 50 متر سباحة حرة و50 متر فراشة.



وبعد أن كانت البداية مع نادي الجزيرة الرياضي في القاهرة، انتقلت فريدة إلى الولايات المتحدة، حيث تدربت مع المدرب تيري ماكيفر في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، في عام 2017-2016 كانت فريدة واحدة من ثلاثة رياضيين فقط فازوا بألقاب فردية.



ولأنها شخصية رياضية مميزة في مصر تم اختيارها كأفضل لاعبة رياضية من إفريقيا من قبل رابطة اللجان الأولمبية الوطنية في عام 2017، ولذلك فهي تحرص على تشجيع الشباب من مصر والعالم العربي على السباحة فتقول: "السباحة تعلمنا أكثر بكثير من مجرد ميداليات وإنجازات - أسلوب حياة صحي، نقاط قوتي وضعفي، كيف أتعامل تحت الضغط، إدارة الوقت - لذلك فالسباحة أيضا تبني الشخصية".



في الوقت الحالي تركز فريدة على الوصول إلى بطولة العالم 2019 في جوانجو، كوريا الجنوبية، حيث تأمل أن تكون قادرة على الحصول على ميدالية والوصول للنهائيات.