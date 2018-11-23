تشييع جنازة الصيدلي المقتول في السعودية من مسجد أبو المكارم

شيعت، منذ قليل، جنازة الشهيد الدكتور أحمد طه، الذى قتل غدرا أثناء عمله بصيدلية النهدى بالسعودية، من مسجد أبو المكارم بصلاح سالم، أسفل كوبرى الفردوس بحضور حشد كبير من الصيادلة والمواطنين.



وجاء على رأس الحضور، الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، من النقابة فقط، وعدد كبير من الصيادلة الذين جاءوا من كل مكان لتوديع الشهيد وتقديم واجب العزاء لأسرته.



وحضرت أسرة الشهيد، وكانت في حالة من البكاء والانهيار حزنًا على فُراق الإبن.





وانتهت الجنازة، منذ قليل، حيث تحرك الجثمان إلى مثواه الأخير لدفنه بمقابر الأسرة بترب الغفير.