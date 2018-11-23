الجرام بـ12 ألف.. شابان يمتلكان مزرعه لاستخلاص السموم وبيعها

نجح الشابين محمد حمدى بوشته، وأحمد رجب العشرى، فى إنشاء أول مزرعة لتربية العقارب والثعابين وتفريخ العقارب واستخلاص السموم وتسويقها بسعر 12 ألف جنيه للجرام الواحد.



وقال محمد حمدى بوشته للإعلامى "محمد غانم" فى برنامج الجدعان على "القاهرة والناس 2"، أن المزرعة تضم 53 ألف عقرب و200 ثعبان سام، وأنه شخصيا تعرض لنحو 52 لدغة من العقارب حتى اعتاد عليها ولم تعد تؤثر به.



وأضاف أحمد رجب العشري، أن المزرعة عمرها 5 سنوات وتتجاوز استثماراتها نحو 600 ألف جنيه، لافتا إلى أنه سيتم تصدير السموم قريبا إلى العديد من دول العالم.