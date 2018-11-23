سفير مصر ببولندا يفتتح الجناح المشارك في فعاليات المعرض السياحي الدولي

شارك السفير حسام القاويش سفير مصر لدى بولندا في فعاليات المعرض السياحي الدولي "تي تي وارسو" المقام حاليا في قصر الثقافة والعلوم بوارسو.



وقال السفير القاويش، اليوم الجمعة، إن مشاركته تأتي في إطار الجهود التي تبذلها السفارة المصرية في بولندا من أجل تدعيم فرص التعاون بين البلدين في مجال صناعة السياحة، وكذا الترويج السياحي لمصر.



وأكد القاويش خلال تفقده للجناح المصري على اهتمام السفارة ببذل كل الجهود الممكنة من أجل الترويج السياحي لمصر على أعلى مستوى، بهدف زيادة أعداد السائحين إلى مصر، وذلك من خلال الدفع نحو اتباع قواعد التسويق السياحي الجيدة، واستخدام الطرق الحديثة للترويج في مجال صناعة السياحة، وتعريف السائح الأجنبي بالمقاصد السياحية المتميزة في مصر عبر هذه القنوات، خاصةً في ضوء ما تمتلكه مصر من بنية سياحية ذات مستويات عالمية منافسة، وفي ظل ما تتمتع به مصر من استقرار.



وقدّم ممثلو هيئة تنشيط السياحة المصرية الشكر لسفير مصر لدى بولندا على رعايته وافتتاحه الجناح المصري بالمعرض، والتأكيد على استمرار التعاون مع السفارة في التنسيق مع الجانب البولندي من أجل الارتقاء بمستوى العلاقات في المجال السياحي.