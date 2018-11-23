القاهرة : الجمعة 23 نوفمبر 2018
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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 08:36 م

غدًا.. جامعة الأزهر بأسيوط تحتفل بالمولد النبوي الشريف

غدًا.. جامعة الأزهر
إسلام الخطيب
dostor.org/2408042

تنظم جامعة الأزهر بأسيوط، احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط صباح غد السبت.

وقالت الجامعة في بيان لها، إن الحفل يحتوي على برنامج الحفل على مجموعة من الفقرات، وكلمة حول مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم.

ويعقد الحفل برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، وفضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، ومعالي الدكتور أسامة عبدالرؤف نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط، وحضور محافظ أسيوط، والقيادة الأمنية والدينية، وعمداء الكليات، والأمين العام المساعد والطلاب من كليات فرع الجامعة المختلفة.

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