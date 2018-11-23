بيان جديد من "الخارجية" بشأن الصيدلي المقتول في السعودية

أكد السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة تواصل متابعة سير التحقيقات الخاصة بمقتل المواطن المصري أحمد طه المنخلي، وكذا الإجراءات الخاصة بمستحقات الفقيد بالتنسيق مع السلطات السعودية.



وقال السفير هاشم، في بيان اليوم الجمعة، إن جثمان المنخلي، الذي توفى إثر حادث اعتداء بمدينة جازان السعودية، وصل مساء اليوم إلى مطار القاهرة الدولي، وكان في استقباله ممثلو وزارة الخارجية والجهات المعنية بالدولة، حيث تم إنهاء كل الإجراءات اللازمة وتسليم الجثمان إلى ذويه.



وأعربت وزارة الخارجية عن خالص العزاء لأسرة الفقيد، راجية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.