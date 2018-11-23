كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري بسبب الأمطار

تسبب تجمع مياه الأمطار في ظهور كثافات مرورية، أعلى الطريق الدائري، وانتقلت الخدمات المرورية لتسيير حركة السيارات.



كانت المتابعات الأمنية رصدت كثافات مرورية على الطريق الدائري؛ بسبب تجمعات المياه بداية من الأوتوستراد حتى المنيب، وأمر اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية، بانتقال قيادات الإدارة العامة للمرور والتشديد على التواجد المروري المكثف لسحب الكثافات المرورية الناتجة عن الأمطار، وإخطار محافظة القاهرة وهيئة الصرف الصحي لإرسال سيارات شفط المياه.



وأهابت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.