القاهرة : الجمعة 23 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:25 م

كارتيرون يرد على إقالته من الأهلى برسالة عاطفية
08:02 م

مستقبل نتنياهو
04:41 ص

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا
12:51 ص

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون
07:48 م

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»
09:58 ص

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"
08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
05:33 ص

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الاماراتي يلا شوت| موعد مباراة الاهلى والوصل الاماراتي والقنوات الناقلة بث مباشر كورة لايف
03:35 ص

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام
12:05 ص

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت
12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
حوادث
الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 08:12 م

لجنة فرنسية تطالب بإعادة القطع الفنية والأثرية الأفريقية لدولها

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
dostor.org/2408025

يتلقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة تقريرا من المتوقع أن يوصي بإدخال تعديلات على القانون الفرنسي تسمح بإعادة القطع الأثرية التي تم الاستيلاء عليها من مستعمرات أفريقية سابقة لدولها الأصلية.

ويشكل التقرير الذي أعده الخبير الاقتصادي السنغالي فلوين سار ومؤرخة الفنون الفرنسية بنديكته سافوا نقطة تحول محتملة في كفاح الدول الأفريقية لاستعادة الأعمال التي نهبها مستكشفون غربيون ومستعمرون.

وأصبح ماكرون هذا العام أول زعيم غربي يبادر بإجراء مراجعة شاملة لما تم نهبه خلال العهد الاستعماري بعد أن قال لطلبة من بوركينا فاسو العام الماضي "التراث الأفريقي لا يمكن أن يبقى في مقتنيات أوروبية خاصة ومتاحف".

ويعتقد أن نحو 90 بالمئة من التراث الثقافي الأفريقي موجود حاليا في أوروبا، وقالت سافوا لرويترز هذا العام إن متحف كواي برانلي في باريس يضم وحده نحو 70 ألف قطعة أثرية أفريقية مثله مثل المتحف البريطاني في لندن.

وعادة ما تقاوم المتاحف الغربية مناشدات إعادة القطع إلى بلادها الأصلية وتقول إن تلك الدول تفتقر إلى الموارد اللازمة للعناية بها.

وذكرت صحيفتا لو موند وليبراسيون الفرنسيتان اللتان حصلتا على نسخة من التقرير أن سار وسافوا اقترحا تعديل بند من قانون التراث الذي ينظم التعامل في القضايا الثقافية والأثرية ويمنع التنازل عن القطع الأثرية.

ودعا كاتبا التقرير فرنسا لإعادة قطع أثرية وفنية تراثية تم الاستيلاء عليها بين عامي 1885 و1960 بناء على طلب حكومات أفريقية.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"

منذ يومين

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام

منذ 5 أيام

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»

منذ اسبوع

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"

منذ أقل من شهر

مغتصب «طفل السلام»: والده أسكننى فى شقته فهتكت عرض ابنه بعد تناول «الاستروكس»

منذ أقل من شهر

شقيق «منتحر الهرم»: قتل نفسه بسبب تقبيل نسيبنا لوالدتنا

الآن

وصول جثمان الصيدلي المقتول في السعودية إلى القاهرة

حريق في جزيرة نيلية بأسوان

الرئاسة: السيسي يحرص على متابعة سير العمل بالمشروعات القومية

محمد الباز يكتب: وزير الأوقاف يجيب عن السؤال الصعب.. ما الذي نحتاجه من سُنة الرسول الآن؟

ads
الأكثر قراءة

عملية تصحيح.. الأهلي يفاضل بين دوراتي وكارينيو ومدرب ألماني

بيان جديد من "الخارجية" بشأن الصيدلي المقتول في السعودية

صفحة الزمالك تسخر من هزيمة الأهلى فى البطولة العربية (صور)

ناجح إبراهيم: «داعش» استقطب مخطط عمليتىّ المنيا من «السوشيال ميديا»

ألبومات الصور

بالفيديو.. مياه الأمطار تغسل شوارع وسط البلد

الشتا يدق البيبان

فيديو.. الأسطى حسين السيد يروى تاريخ سوق الحلاقين بـ "الحسين"

"الأوقاف" تبدأ خطة تقليل هدر المياه من مسجد السيدة نفيسة

نجم الساعة

سر بكاء حكم مباراة ألمانيا وهولندا

الأكثر قراءة

عملية تصحيح.. الأهلي يفاضل بين دوراتي وكارينيو ومدرب ألماني

بيان جديد من "الخارجية" بشأن الصيدلي المقتول في السعودية

صفحة الزمالك تسخر من هزيمة الأهلى فى البطولة العربية (صور)

ناجح إبراهيم: «داعش» استقطب مخطط عمليتىّ المنيا من «السوشيال ميديا»

ads
كشكول

التعليم تكشف حقيقة جدول امتحان الأول الثانوي المتداول

نائب وزير التعليم: سنحاسب المقصر ولن نرضى ببلطجة الصوت العالي

تعرف على جدول امتحان نصف العام للصف الأول الثانوي

تمرد معلمي مصر يطالب بتشكيل لجان لإقصاء القيادات المقصرة

بالصور.. مشرفة رياض أطفال تقطع أذن طالب

الأمصار

ألمانيا تتهم رجل بقتل 36 ألف شخص

اتهام رئيس الوزراء التونسي بالانقلاب على الرئيس السبسي

تويتر يكشف عن اسم مدرب الأهلي الجديد

وصول جثمان الصيدلي المصري المقتول في السعودية إلى القاهرة "صور"

مقتل 14 حوثي في معارك مع الجيش اليمني

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

تعرف علي اليهودي «آرزت» أشهر تاجر سجائر في مصر

خزنة مستعملة تحول صاحبها لمليونير

تعرف أحدث صيحات الشعر لشتاء 2019

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

فوائد اليقطين للقلب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎