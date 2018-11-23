وزيرة البيئة تبحث سبل التعاون المشترك مع السفير الدنماركي

بحثت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم الجمعة، مع السفير الدنماركي لدى القاهرة توماس انكر، سبل التعاون المشترك في مجالات العمل البيئي، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي والمنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ.



وأكد الجانبان على أهمية تعزيز أواصر التعاون بين البلدين وخاصة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة ومعالجة المياه ومواجهة آثار التغيرات المناخية، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون الثنائي، وسبل دعم الدنمارك لمصر بمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي خلال فترة رئاستها للاتفاقية.



وأوضح السفير الدنماركي استعداد بلاده لتقديم كافة المساعدات لمصر في رفع وبناء قدرات العاملين في العديد من المجالات، ونقل الخبرات الدنماركية في مجال البيئة.