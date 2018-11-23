"المصريين الأحرار" يواصل مشاركته لقاءات قيادات الحزب الشيوعى الصيني

حضر أميـر يوسف عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، اليوم الجمعة، أعمال الجلسة الترويجية لقصص الحزب الشيوعى الصيني – تجربة مقاطعة تشجيانغ فى تطبيق أفكار ’’شي جينبينغ‘‘ للاشتراكية ذات الخصائص الصينية للعصر الحديث.



يأتي ذلك في إطار مشاركة حزب «المصريين الأحرار »، أعمال الدورة الثانية لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعى الصينى وأحزاب الدول العربية بدعوة رسمية للحزب.



وجاء ذلك فى حضور سونغ تاو وزير دائرة العلاقات الخارجية، وكافة ممثلي الوفود العربية والأجنبية، وتخلل اللقاءا كلمة لوزير دائرة العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي الحاكم، ورئيس مجلس إدارة شركة ’’على بابا‘‘ والنائب محمود السيد الشريف وكيل اول مجلس النواب، وأحد قيادات أحزاب دولة نيوزيلندا.



وقال أمير يوسف، إن الجلسة شملت عرضًا توضيحي للأفكار واستراتيجية الصين التي وضعتها علي طريق التنمية والتطوير فى العصر الحديث بافكار "جينبينغ" لتحقيق الأشتراكية وفق الخصائص الصينية.



وأضاف عضو المكتب السياسي بالمصريين الأحرار، أن الوفود التقوا مع لي جون نائب وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية بالحزب الشيوعى الصيني وسط ترحيب بالزيارة والمشاركة واستضافة على مأدبة غداء للحضور.



وأشار "يوسف" إلى أن نائب وزير دائرة العلاقات الخارجية الصينى أبدى اهتمام الدولة بالتواصل والتعاون المشترك مع البلدان العربية فى إطار انتفاح الصين على العالم.



وأوضح أن برنامج اليوم تخلل زيارة لمقر شركة على بابا وعرضا تفصيلى عن الخدمات التى تقدمها الشركة وعدم اقتصارها على التسويق فحسب بينما تقوم بعدة خدمات للدولة الصينية وشعبها، وتلاها زيارة للحى السكني منطقة تشهد تطورًا ملحوظ للتعاملات والخدمات وفق نظم تكنولوجية متطورة.



وأعرب عضو المكتب السياسى للمصريين الأحرار عن خالص شكره وإمتنانه لحسن الاستقبال والضيافة والترحيب من قبل كافة قيادات الحزب الشيوعى الصيني الحاكم.