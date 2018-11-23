القاهرة : الجمعة 23 نوفمبر 2018
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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:59 م

ريفالدو: ديمبلي يضغط للرحيل من برشلونة

ريفالدو
ريفالدو
dostor.org/2408018

أعرب نجم كرة القدم البرازيلي السابق ريفالدو، عن اعتقاده بأن لاعب خط الوسط الفرنسي عثمان ديمبلي يحاول الضغط على إدارة نادي "برشلونة" من أجل الرحيل.

وقال ريفالدو، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية اليوم الجمعة، "بالطريقة التي يتعامل بها ديمبلي مؤخرا، لا أرى أنه يرغب في البقاء أكثر من ذلك في كتالونيا، فتعبيره عن الضيق يدل على محاولته فرض المغادرة".

وأضاف نجم البلاجورانا السابق: "يتعين على الإدارة الاحتفاظ بالهدوء والبحث عن طريقة لجعله يلعب ومن ثم بيعه بسعر معقول وليس بمقايضة. من الواضح أن ديمبلي غير سعيد في برشلونة لكن عدم الانضباط قد يضر بمسيرته الاحترافية ومستقبل النادي أيضا".

يذكر أن المهاجم الفرنسي اجتذب الكثير من الاهتمام وأنظار وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة بسبب سلوكه بعدما عاقبه نادي "برشلونة" للتأخر في الحضور إلى تدريب الفريق.

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