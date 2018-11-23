فيراري يعين ميكيز مديرا رياضيا

قال ماوريتسيو أريفابيني رئيس فيراري، اليوم الجمعة، إن لوران ميكيز سيكون مديرا رياضيا للفريق المنافس في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات الموسم المقبل.



وكان آخر شخص شغل هذا المنصب ماسيمو ريفولا الذي غادر الفريق في 2016.



وأبلغ أريفابيني الصحفيين في سباق أبوظبي الختامي للموسم "يملك لوران كل المؤهلات التي يحتاجها منصب المدير الرياضي"،وتابع "هذا هو سبب التعاقد معه للموسم المقبل".



وشغل ميكيز، الذي يحضر سباق أبوظبي مرتديا زي فيراري لأول مرة،منصب نائب رئيس مدير السباقات ومدير السلامة في الاتحاد الدولي للسيارات سابقا.



كما عمل مع تورو روسو المملوك لرد بول حتى انضم إلى الاتحادالدولي للسيارات في 2014،ولم يفز فيراري ببطولة العالم منذ 2008 عندما نال لقب الصانعين.



واحتل فيراري المركز الثاني هذا الموسم بعد مرسيدس البطل حيث فاز في ستة سباقات من 20 حتى الآن. وتراجعت حدة المنافسة على اللقب في النصف الثاني من الموسم عندما ارتكب سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات عدة أخطاء.



وقال أريفابيني إن الفريق يحتاج إلى تحفيز سائقيه للانتصار في الموسم المقبل لكنه رفض تحميل أي فرد مسؤولية الإخفاق هذا العام.

