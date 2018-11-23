ياسر جلال مهدد بالخروج من الموسم الرمضانى بسبب 8 ملايين جنيه

- خلافات مع «فنون مصر» حول رفع أجره فى «لمس أكتاف»



يطارد شبح الغياب عن الموسم الدرامى الرمضانى المقبل الفنان ياسر جلال، بعد تزايد احتمالات خروج مسلسله الجديد «لمس أكتاف» من السباق، رغم التحضيرات المكثفة التى عمل عليها طيلة الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وعلمت «الدستور»، أن تحضيرات المسلسل الجديد توقفت بشكل شبه نهائى، وسط خلافات حادة بين النجم و«فنون مصر» الشركة المنتجة له، بسبب مطالبته برفع أجره إلى ١٨ مليون جنيه، فى ظل نجاحاته فى السنوات السابقة وهو ما ترفضه الشركة.

وترغب الجهة المنتجة فى خفض أجر بطل العمل إلى ١٠ ملايين جنيه فقط، نظرا لأن زيادة أجره تعنى ارتفاع ميزانية العمل إلى أكثر من ٦٠ مليون جنيه، ما يدفع عددًا من القنوات الفضائية إلى العزوف عن شرائه.

وتحاول الشركة تلبية طلب مسئولى القنوات المصرية والخليجية فى تخفيض ميزانيات العمل، ما يتيح لها تسويق الأعمال قبل بدء تصويرها تفاديا للخسائر التى تهدد الموسم هذا العام.

وتعود جذور الأزمة بين ياسر جلال وشركة «فنون مصر»، لمالكيها ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، إلى نهاية الموسم الماضى، حين فشل الطرفان فى تجديد التعاقد بينهما بعد تقديم مسلسلين متتاليين هما «ظل الرئيس» و«رحيم».

وبدأ الخلاف بعد مطالبة النجم بمضاعفة أجره فى المسلسل الجديد مع الشركة، نظرا لنجاحاته الكبيرة فى عالم الدراما، إلا أن مسئولى الجهة المنتجة رفضوا ذلك.

ويرى مسئولو «فنون مصر» أنهم أصحاب الفضل على ياسر جلال، بعد إسناد أدوار البطولة الدرامية إليه لأول مرة فى عملين متتاليين، فى الوقت الذى يرى فيه أنه السبب الرئيسى لنجاح العملين فى ظل تألقه بشكل كبير.

وتفاقمت الأزمة بين الطرفين عندما رفض المنتج ريمون مقار حضور فعاليات تكريمه كأفضل منتج درامى فى «مهرجان الفضائيات المصرية ٢٠١٨»، وأوضح لمقربين أن سبب غيابه هو عدم رغبته فى لقاء ياسر جلال، الذى حصل على جائزة أفضل ممثل من نفس المهرجان.

وانتهت الأزمة بتدخل عدد من الوسطاء من أجل إعادة الطرفين للتعاون مجددا، إلا أن كلا منهما يرفض حتى الآن التنازل عن شروطه، ما يهدد استمرار العمل فى المسلسل الجديد.

ورغم دخول ياسر جلال فى برنامج تدريبى مكثف تحت إشراف كرم جابر بطل المصارعة الرومانية الشهير، فى إطار استعداداته لتجسيد شخصيته فى «لمس أكتاف»، إلا أنه توقف مؤخرا عن الذهاب لصالة التدريب «الجيم» بعدما اكتشف أن العمل لا يزال فى مرحلة الكتابة، وأن المؤلف هانى سرحان لم يكتب منه سوى ١٠ حلقات فقط.

كما شهدت الأسابيع الأخيرة توقف المخرج حسين المنباوى عن معاينة أماكن التصوير أو ترشيح باقى الأبطال المشاركين فى العمل، فى ظل انشغاله بتنفيذ الموسم الأول وتحضيرات الموسم الثانى من برنامج «تخاريف» للإعلامية وفاء الكيلانى.



