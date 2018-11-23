القاهرة : الجمعة 23 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:25 م

كارتيرون يرد على إقالته من الأهلى برسالة عاطفية
08:02 م

مستقبل نتنياهو
04:41 ص

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا
12:51 ص

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون
07:48 م

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»
09:58 ص

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"
08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
05:33 ص

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الاماراتي يلا شوت| موعد مباراة الاهلى والوصل الاماراتي والقنوات الناقلة بث مباشر كورة لايف
03:35 ص

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام
12:05 ص

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت
12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
عالم
الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:42 م

"الإصلاح الجزائري": بوتفليقة الأقدر على استكمال المصالحة الوطنية

فيلالي غويني
فيلالي غويني
أ ش أ
dostor.org/2408006

أكد رئيس حزب حركة الإصلاح الوطني الجزائري، فيلالي غويني، اليوم الجمعة أن دعم حزبه لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية جديدة مؤسس على قناعة أنه هو الأقدر على استكمال مقتضيات المصالحة الوطنية في البلاد.

وقال غويني، في اجتماع حزبي بولاية البيض (في الغرب)، إن الرئيس بوتفليقة هو الأجدر باستكمال التنمية وبلوغ التنمية الشاملة والمتوازنة في كل أنحاء الوطن بقدر يحفظ لجميع المواطنين والمواطنات حظهم وحقهم في الاستفادة من مقدرات وطنهم.
وأضاف أن الرئيس بوتفليقة "هو الأحرص على مستقبل الجزائر والجزائريين في مواجهة وتجاوز مختلف الأزمات التي تدور حول البلاد خاصة أن الجزائر تقع في محيط وإقليم يتميز بالعديد من النزاعات والكثير من الأزمات".
وتابع: "تنفيذا لهذا المسعى والخيار التي تتبناه الحركة فإن حركة الإصلاح الوطني من خلال جميع كوادرها ستضاعف المجهود من أجل التعبئة والنزول الميداني عبر ربوع الوطن لكسب المزيد من الدعم الشعبي للتحضير الجيد للموعد الانتخابي المقبل، وحشد المواطنين والشباب بصفة خاصة لمقاومة كل مظاهر اليأس والعزوف عن المشاركة السياسي".
وأكد أن حركة الإصلاح الوطني ستواصل الاضطلاع بواجبها الوطني وممارسة مهامها السياسية الدستورية بكل جدية ومسؤولية من خلال التواصل المستمر مع القيادات المحلية في مختلف ولايات الوطن.
وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في أبريل المقبل، داعيا إلى توسيع دائرة المشاركة في الانتخابات المقبلة واحترام مقتضيات العملية الانتخابية.
وأكد أن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر سيمثل تعزيزا لمسار الديمقراطية وضمانا وتأكيدا لإقبال واقتناع وحرص الطيف السياسي الجزائري على إنجاح كل محطات البناء الوطني.
وأشار إلى أن المسعى الذي تتبناه الحركة سيؤكد على وحدة الصف الوطني أكثر في التغلب على مختلف التحديات ومجابهة المؤامرات التي تستهدف البلاد.
ووجه غويني التحية لأفراد الجيش الجزائري ومختلف الأجهزة الأمنية لما يقدمونه من تضحيات دفاعا عن البلاد واستقرارها.

اقرأ أيضًا
منذ ساعة و نصف

مستقبل نتنياهو

منذ حوالي 17 ساعة

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا

منذ يومين

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا

منذ 4 أيام

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب

منذ 5 أيام

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر

منذ اسبوع

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب

الآن

وصول جثمان الصيدلي المقتول في السعودية إلى القاهرة

حريق في جزيرة نيلية بأسوان

الرئاسة: السيسي يحرص على متابعة سير العمل بالمشروعات القومية

محمد الباز يكتب: وزير الأوقاف يجيب عن السؤال الصعب.. ما الذي نحتاجه من سُنة الرسول الآن؟

ads
الأكثر قراءة

عملية تصحيح.. الأهلي يفاضل بين دوراتي وكارينيو ومدرب ألماني

بيان جديد من "الخارجية" بشأن الصيدلي المقتول في السعودية

صفحة الزمالك تسخر من هزيمة الأهلى فى البطولة العربية (صور)

ناجح إبراهيم: «داعش» استقطب مخطط عمليتىّ المنيا من «السوشيال ميديا»

ألبومات الصور

بالفيديو.. مياه الأمطار تغسل شوارع وسط البلد

الشتا يدق البيبان

فيديو.. الأسطى حسين السيد يروى تاريخ سوق الحلاقين بـ "الحسين"

"الأوقاف" تبدأ خطة تقليل هدر المياه من مسجد السيدة نفيسة

نجم الساعة

سر بكاء حكم مباراة ألمانيا وهولندا

الأكثر قراءة

عملية تصحيح.. الأهلي يفاضل بين دوراتي وكارينيو ومدرب ألماني

بيان جديد من "الخارجية" بشأن الصيدلي المقتول في السعودية

صفحة الزمالك تسخر من هزيمة الأهلى فى البطولة العربية (صور)

ناجح إبراهيم: «داعش» استقطب مخطط عمليتىّ المنيا من «السوشيال ميديا»

ads
كشكول

التعليم تكشف حقيقة جدول امتحان الأول الثانوي المتداول

نائب وزير التعليم: سنحاسب المقصر ولن نرضى ببلطجة الصوت العالي

تعرف على جدول امتحان نصف العام للصف الأول الثانوي

تمرد معلمي مصر يطالب بتشكيل لجان لإقصاء القيادات المقصرة

بالصور.. مشرفة رياض أطفال تقطع أذن طالب

الأمصار

ألمانيا تتهم رجل بقتل 36 ألف شخص

اتهام رئيس الوزراء التونسي بالانقلاب على الرئيس السبسي

تويتر يكشف عن اسم مدرب الأهلي الجديد

وصول جثمان الصيدلي المصري المقتول في السعودية إلى القاهرة "صور"

مقتل 14 حوثي في معارك مع الجيش اليمني

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

تعرف علي اليهودي «آرزت» أشهر تاجر سجائر في مصر

خزنة مستعملة تحول صاحبها لمليونير

تعرف أحدث صيحات الشعر لشتاء 2019

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

فوائد اليقطين للقلب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎