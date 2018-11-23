كسح مياه الأمطار من شوارع مصيف "بلطيم" في كفر الشيخ

قامت إدارة مدينة مصيف بلطيم بكفر الشيخ، برئاسة المحاسب فادى شميس، اليوم، بمتابعة جميع شوارع المدينة والطرق وكسح المياه المتراكمة الناتجة عن الأمطار، والتأكد من سلامة المعدات مع العاملين ومتابعة سيارات الكسح الخاصة بالمدينة وأحوال النظافة العامة لحظة بلحظة.



وشدد "شميس"، على نوابه بضرورة المرور علي جميع الطرق لرفع تقرير بنتائج المرور والتأكد من كسح المياه بعد هطول الأمطار، وذلك بعد سقوط أمطارًا غزيرة على مناطق المدينة المختلفة مع انخفاض كبير فى درجات الحرارة منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم.



وردمت إدارة المصيف، منطقة السلام ومنطقة الأمل بالرمال نظرا لارتفاع منسوب المياه الجوفية في باطن الأرض وبعض مناطق الأخرى المنخفضة من سطح الأرض، وذلك للقضاء على جميع الأماكن التى تتجمع بها المياة الجوفية بالمدينة، وكذلك القضاء على الناموس والحشرات والاستعداد لصيف 2019.