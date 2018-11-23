إرهابي خطير مطلوب يسلم نفسه للسلطات الجزائرية بولاية أدرار

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الجمعة، أن إرهابيا خطيرا سلم نفسه للسلطات العسكرية بولاية أدرار (في الجنوب) وبحوزته بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف وذخيرة.



وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان اليوم الجمعة، إنه "في اطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود المبذولة من قوات الجيش سلم الإرهابي حمو صالح عبد الرحمن وكنيته "عبد الوهاب"، أمس نفسه للسلطات العسكرية بولاية أدرار، وبحوزته بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف، وخزينة ذخيرة وكمية من الذخيرة"، مشيرة إلى أنه التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009.



وأضاف البيان أنه إثر دورية بحث وتفتيش بمنطقة رأس بورقاش بولاية سكيكدة (في الشمال) دمرت مفرزة (دورية) للجيش مخبأ للجماعات الإرهابية يحتوي على 15 قنبلة تقليدية الصنع و8 بنادق صيد.



وأشار البيان إلى أن دورية مشتركة للجيش والدرك الوطني (التابع للجيش) بولاية وهران (في الغرب) والبويرة (في الشرق) ألقت القبض على 4 أشخاص وضبطت (19.7) كيلوجرام من المخدرات، كما أحبط حرس السواحل وحرس الحدود محاولة هجرة غير شرعية لـ (43) شخصا بكل من وهران، بني صاف، وتلمسان (في الغرب).