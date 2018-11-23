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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:36 م

عملية تصحيح.. الأهلي يفاضل بين دوراتي وكارينيو ومدرب ألماني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الدكر
dostor.org/2407995

- عبدالحفيظ يلتقى الخطيب.. عبدالرحمن يقترب من منصب المدرب العام.. وميهوب ينتظر مدير الكرة

تلقى نادى الأهلى ٣ سير ذاتية لمدربين أجانب تمهيدًا للتعاقد مع أحدهم خلفًا للفرنسى باتريس كارتيرون، هم: البرتغالى باولو دوراتى، المدير الفنى السابق لمنتخب بوركينا فاسو، والأورجويانى دانييل كارينيو المُقال من تدريب النصر السعودى، بجانب مدرب ألمانى.
ويعقد سيد عبدالحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة، السبت، جلسة مع علاء ميهوب، رئيس اللجنة الفنية «المنحلة»، ومحمد يوسف، المدير الفنى المؤقت، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى الفريق، وبحث مستقبله ببطولة الدورى العام.
ويغادر «عبدالحفيظ» القاهرة مساء اليوم متجهًا إلى ألمانيا، للاجتماع برئيس النادى محمود الخطيب، ونقل تفاصيل ما دار خلال الأسبوع الماضى داخل النادى إليه، مع تقديم ترشيحاته للمناصب الجديدة.
وعلمت «الدستور» من مصادر داخل النادى، أن القائم بأعمال مدير الكرة فشل فى إقناع حسام غالى ومحمد فضل فى العدول عن قرارهما برفض العمل تحت قيادة هيثم عرابى، مدير لجنة التعاقدات، حسبما استقر عليه «بيبو» قبل السفر إلى ألمانيا.
ويدرس «عبدالحفيظ» ضم أعضاء اللجنة الفنية «المنحلة»، محمود صالح، وحمدى أبوراضى، وناجى خليل، إلى لجنة التعاقدات، إذا أصر «غالى» و«فضل» على موقفهما، بينما رفض علاء ميهوب الاستمرار فى هذا الوضع وقال لمقربين إنه ينتظر عودة «الخطيب»، ولن يقبل سوى بالعمل مديرًا للكرة، أو الدخول فى الجهاز الفنى.
كما يدرس «عبدالحفيظ» ترشيح عادل عبدالرحمن مدربًا عامًا للفريق، ولم يستقر على مدرب حراس المرمى فى ظل الضغوط الجماهير الرافضة لتعيين أسماء ليست صاحبة تاريخ كبير، ما جعله يدرس ترشيح مدرب حراس أجنبى.
فى السياق ذاته، تلقى هيثم عرابى، مدير التعاقدات، اتصالًا هاتفيًّا من محمود الخطيب، طالبه فيه بمباشرة عمله وعدم الانشغال بأى أزمات تحيط به، وعدم الرد على شائعات أو تسريبات حاولت اتهامه بأى أمور تعرقل عمله، محذرًا إياه من الظهور فى الإعلام.
والتزم مدير التعاقدات بقرار الخطيب، وقام بتغيير رقم هاتفه المحمول، وعدم الرد على أى أرقام للابتعاد عن أى اجتهادات، وأغلق صفحته الشخصية على «فيسبوك» بعد مكالمة الخطيب.
فيما أبلغ سيد عبدالحفيظ، اللاعبين المستبعدين من قائمة الفريق الإفريقية بقرار «الخطيب» بأنه لا توجد أى موافقة على رحيلهم بشكل نهائى، بل على سبيل الإعارة.
إلى ذلك، قرر مجلس الأهلى صرف ١٨٠ ألف دولار لكل من باتريس كارتيرون ومدرب الأحمال مايكل ليندمان، وهى قيمة الشرط الجزائى بعد فسخ التعاقد معهما.
من ناحية أخرى، شهدت الجمعية العمومية للنادى الأهلى، أمس الجمعة، عزوفًا عن المشاركة، ولم يحضر سوى قرابة ٢٠٠٠ عضو، لمناقشة الميزانية، وكان حديث الخسارة وتوديع البطولة الإفريقية غالبًا على الأعضاء.
واحتاج مجلس الأهلى لمناقشة الميزانية حضور ٥ آلاف عضو بالجمعية العمومية، لكن الخلافات الأخيرة داخل المجلس جلعت المشهد غير مرضٍ وتسببت فى العزوف عن الحضور.

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