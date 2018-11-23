مؤلف "كلبش" ينفي انتقال أمير كرارة لـ"الإنتربول"

نفى المؤلف باهر دويدار، الأنباء المتداولة بخصوص نقل الفنان أمير كرارة، إلى العمل في "الإنتربول" خلال أحداث مسلسله الجديد "كلبش3"، والمنتظر عرضه في رمضان المقبل.



وأشار باهر لـ"الدستور"، إلى أن هذه الفكرة لم تكن مطروحه من الأساس، ولا يعلم مصدرها أو فحواها.



واختتم قائلًا، شخصية "سليم الأنصاري في الجزء الجديد ستكون مختلفة وستكون كما هي، لكنها ستقوم بحل مشاكل أمنية أخرى تجعلنا نسافر إلى عدة دول لتصوير هذه القضايا".



"كلبش3" بطولة أمير كرارة، وجاري اختيار باقي أبطاله، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.