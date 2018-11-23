شبيبة القبائل يخسر مجددا في الدوري الجزائري

تعرض شبيبة القبائل صاحب المركز الثاني للهزيمة الثانية على التوالي في دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم بخسارته خارج ملعبه 1-صفر أمام أهلي برج بوعريريج اليوم الجمعة.



واستقبل شبيبة القبائل، الذي خسر من شباب قسنطينة في الجولة الماضية، هدفا مبكرا عبر بلال بن عمار في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء وفشل في تعويض التأخر.



ويبقى شبيبة القبائل في المركز الثاني برصيد 26 نقطة بعد 15 مباراة بفارق سبع نقاط خلف اتحاد العاصمة المتصدر.

ويتفوق شبيبة القبائل بثلاث نقاط على شبيبة الساورة صاحب المركز الثالث، أما أهلي برج بوعريريج فيملك 15 نقطة بالمركز 13 بين 16 فريقا بالمسابقة.