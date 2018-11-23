صفحة الزمالك تسخر من هزيمة الأهلى فى البطولة العربية (صور)

سخرت صفحة نادي الزمالك الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، من خروج النادي الأهلي من بطولة كأس زايد للأندية "البطولة العربية".



ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك صورة كوميدية ساخرة عقب تعادل الأهلي مع نادي الوصل الإماراتي المعروف بـ"الزمالك" قبل تغيير اسمه 1/1 في مباراة الأمس.



وودّع الأهلي البطولة بعدما سبق وانتهت مباراة الذهاب ببرج العرب 2/2 ليصعد بطل الإمارات مُستفيدًا من نتيجة المباراتين، وبذلك يفقد الأهلي ثاني بطولة خلال أقل من أسبوعين بعدما خسر بطولة إفريقيا من الترجي التونسي.

