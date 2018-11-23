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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:15 م

صفحة الزمالك تسخر من هزيمة الأهلى فى البطولة العربية (صور)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين محمود
dostor.org/2407971

سخرت صفحة  نادي الزمالك الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، من خروج النادي الأهلي من بطولة كأس زايد للأندية "البطولة العربية".

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك صورة كوميدية ساخرة عقب تعادل الأهلي مع نادي الوصل الإماراتي المعروف بـ"الزمالك" قبل تغيير اسمه 1/1 في مباراة الأمس.

وودّع الأهلي البطولة بعدما سبق وانتهت مباراة الذهاب ببرج العرب 2/2 ليصعد بطل الإمارات مُستفيدًا من نتيجة المباراتين، وبذلك يفقد الأهلي ثاني بطولة خلال أقل من أسبوعين بعدما خسر بطولة إفريقيا من الترجي التونسي.

صفحة الزمالك تسخر من هزيمة الأهلى فى البطولة العربية (صور)
صفحة الزمالك تسخر من هزيمة الأهلى فى البطولة العربية (صور)
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