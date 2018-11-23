القاهرة : الجمعة 23 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:41 ص

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا
12:51 ص

عاجل.. الأهلى يُعلن إقالة كارتيرون
07:48 م

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»
09:58 ص

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"
08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
05:33 ص

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الاماراتي يلا شوت| موعد مباراة الاهلى والوصل الاماراتي والقنوات الناقلة بث مباشر كورة لايف
03:35 ص

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام
12:05 ص

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت
12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
عالم
الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:14 م

محكمة ألمانية توجه اتهامات بالغش لفولكسفاجن

محكمة ألمانية توجه
dostor.org/2407970

قضت محكمة ألمانية، الجمعة، بوجوب إعادة شركة فولكسفاجن للثمن الأصلي للسيارات من طراز جولف بالكامل، لجميع مالكي هذه السيارة، الذين اشتروها في عام 2012.

وتوجه هذه الخطوة ضربة لشركة صناعة السيارات، مع استمرار المعارك القضائية الخاصة بفضيحة غشها في انبعاثات السيارات التي تعمل بالديزل.

وقالت فولكسفاجن، إنها تعتقد أن محكمة أوجسبورج أساءت تطبيق القانون، مضيفة أنها ستطعن على الحكم في محكمة أعلى درجة، وفق ما نقلت رويترز.

وقال متحدث باسم محكمة أوجسبورج المدنية، إن المحكمة قضت بأن فولكسفاجن تصرفت بشكل غير أخلاقي، عندما زودت تلك السيارات ببرامج تتلاعب في قراءة انبعاثات العادم، سعيا وراء زيادة المبيعات والأرباح عن طريق غش الزبائن.

وقضت المحكمة بأن ترد فولسكفاجن إلى الملاك الثمن الأصلي البالغ نحو 30 ألف يورو (34.2 ألف دولار)، وفقا لما جاء في نسخة من الحكم.

وردت فولكسفاجن في بيان: "في رأينا، لا يوجد أساس قانوني لشكوى المستهلكين، حيث أنهم لم يتكبدوا خسائر أو أضرارا، السيارات آمنة وصالحة للقيادة".

وأضافت أنه جرى إصدار نحو 9 آلاف حكم قضائي فيما يتصل بفضيحة انبعاثات الغاز، التي تكشفت في عام 2015، وأن غالبية شكاوى المستهلكين لم تلق نجاحا في عدة محاكم.

وبينت: "وبالتالي فإن قرار محكمة أوجسبورج يقع في تناقض مع قرارات مختلفة لمحاكم أخرى في قضايا مشابهة".

وأشارت أن نحو 11 مليون سيارة حول العالم جرى تزويدها ببرامج يمكنها التحايل على اختبارات انبعاثات العادم في السيارات التي تعمل بالديزل.

ووافقت فولكسفاغن على دفع مليارات الدولارات في الولايات المتحدة لتسوية مطالبات من زبائن وجهات معنية بالبيئة وولايات وبائعين، وعرضت إعادة شراء 500 ألف سيارة ملوثة للبيئة.

ولم تتوصل الشركة إلى اتفاقات مشابهة في أوروبا، حيث تواجه مطالبات بمليارات الدولارات من مستثمرين وزبائن في أسوأ أزمة تمر بها أنشطتها منذ نشأتها.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 15 ساعة

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا

منذ يومين

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا

منذ 4 أيام

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب

منذ 5 أيام

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر

منذ اسبوع

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب

منذ أقل من شهر

إيران: 3 ملايين شخص يتعاطون المخدرات بالبلاد

الآن

بالصور.. الأمطار تغرق "الأوتوستراد" و"صلاح سالم"

محمد الباز فى ندوة "القاهرة 24": "مهزش عرش الإخوان إلا أنا.. والدولة تتدخل طوال الوقت في الإعلام"

"الآثار": افتتاح معبد "الإيبت" بالأقصر لأول مرة فى أبريل

بالصور.. الأهالي يشيعون جثمان ضحايا الذبح فى دمنهور

ads
الأكثر قراءة

وصول جثمان الصيدلي المقتول في السعودية إلى القاهرة

مفاجأة في قضية طبيب دمنهور المنتحر.. أسس مدرسة للسعادة فأصاب مرضاه باليأس

مدرب ليفربول يرد على تصريحات "أجيري" حول مستقبل محمد صلاح

محمد الباز فى ندوة "القاهرة 24": "مهزش عرش الإخوان إلا أنا.. والدولة تتدخل طوال الوقت في الإعلام"

ألبومات الصور

بالفيديو.. مياه الأمطار تغسل شوارع وسط البلد

الشتا يدق البيبان

فيديو.. الأسطى حسين السيد يروى تاريخ سوق الحلاقين بـ "الحسين"

"الأوقاف" تبدأ خطة تقليل هدر المياه من مسجد السيدة نفيسة

نجم الساعة

سر بكاء حكم مباراة ألمانيا وهولندا

الأكثر قراءة

وصول جثمان الصيدلي المقتول في السعودية إلى القاهرة

مفاجأة في قضية طبيب دمنهور المنتحر.. أسس مدرسة للسعادة فأصاب مرضاه باليأس

مدرب ليفربول يرد على تصريحات "أجيري" حول مستقبل محمد صلاح

محمد الباز فى ندوة "القاهرة 24": "مهزش عرش الإخوان إلا أنا.. والدولة تتدخل طوال الوقت في الإعلام"

ads
كشكول

بالصور.. مشرفة رياض أطفال تقطع أذن طالب

«انج بريك» يطلق فاعليات عامه الثامن من جامعة النيل

"الخشت" لخريجى دفعة 89 طب أسنان القاهرة: أصنعوا لأنفسكم السمعة الطيبة

جامعة الإسكندرية تنظم ندوة بعنوان "الميكروب الحلزونى"

التعليم: تأسيس وقف خيري خلال أسابيع.. وحساب بنكى لتلقي التبرعات

الأمصار

وصول جثمان الصيدلي المصري المقتول في السعودية إلى القاهرة "صور"

مقتل 14 حوثي في معارك مع الجيش اليمني

عشرات القتلى من الجيش الأفغاني في تفجير مسجد

يورجن كلوب يطالب مدرب مصر بالرحيل عن الفراعنة في هذه الحالة

الحكومة الفلسطينية: لن نتنازل عن القدس عاصمة لنا

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

خزنة مستعملة تحول صاحبها لمليونير

تعرف أحدث صيحات الشعر لشتاء 2019

اليابان: نأمل التعاون مع روسيا في دراسة القمر والمريخ

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

5 عادات تحمى العين من الجفاف

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎