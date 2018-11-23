وزير فرنسي ينتقد تهديد المواطنين لبرلمانيين بسبب رفع أسعار الوقود

قال وزير الشؤون البرلمانية الفرنسي مارك فيسنو اليوم الجمعة إن المتظاهرين الغاضبين وجهوا تهديدات للنواب البرلمانيين، قبل الاحتجاجات المقررة في باريس غدا السبت ضد ارتفاع أسعار الوقود والضرائب عليها.



وأضاف فيسنو، في تصريح لهيئة الإذاعة والتلفزيون العامة (سينات)، أن مواطنين غاضبين هددوا نوابا في البرلمان.



وتابع: "من حق المواطنين أن يغضبوا لكن لا يحق لأحد إعطاء العناوين الشخصية لأعضاء البرلمان أو حتى في بعض الحالات الدعوة لتخريب منازل أعضاء البرلمان".



وشهدت فرنسا على مدار أيام احتجاجات وحصار مؤسسات من قبل المتظاهرين يرتدون السترات الصفراء وأصيب المئات من الأشخاص أو اعتقلوا.

ولقي اثنان حتفهما في حوادث مرورية مرتبطة بالاحتجاجات، وحذر قائد شرطة باريس ميشال ديلبيش المتظاهرين من محاولة التجمع في ميدان الكونكورد في المدينة، حسبما دعا العديد على مواقع التواصل الاجتماعي أو مناطق أخرى بالقرب من قصر الإليزيه.