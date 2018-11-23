مدينة أوساكا اليابانية تستضيف معرض وورلد إكسبو 2025

فازت أوساكا بحق استضافة معرض وورلد إكسبو 2025 بعد أن تغلبت على مدينتي ايكاترينبرج الروسية وباكو الأذربيجانية، وهى المرة الثانية التي سيقام فيها هذا المعرض الدولي في المدينة اليابانية.



وأجرى أعضاء المكتب الدولي للمعارض في باريس إقتراعا اليوم الجمعة بعد أن قدم ممثلو المدن الثلاث العروض النهائية لمقترحاتهم في وقت سابق اليوم.



ويمكن أن تساعد أحداث وورلد إكسبو، التي تتكلف الاستعدادات لها ملايين الدولارات وتستمر لما يصل إلى ستة أشهر، في تسليط الأضواء على المدن المضيفة وإجتذاب زائرين من الداخل والخارج.



وبعدما لم تحصل أي من المدن الثلاث على أغلبية واضحة في جولة تصويت أولى، واجهت أوساكا في جولة التصويت الثانية ايكاترينبرج وحصلت المدينة اليابانية على 92 صوتا في حين حصلت منافستها الروسية على 61 صوتا.



وأبلغ وزير الاقتصاد والتجارة الياباني هيروشيجي سيكو المنظمة أثناء تقديم العروض النهائية "أهل أوساكا-كانساي مستعدون. هم جاهزون للترحيب بكم جميعا، دعونا نجتمع سويا للاستمتاع في أوساكا-كانساي".



ويقام معرض وورلد إكسبو مرة كل خمس سنوات. واستضافت مدينة ميلانو الإيطالية معرض 2015 وسيقام المعرض القادم في دبي في 2020، وكانت أوساكا قد استضافت معرض وورلد إكسبو 1970.