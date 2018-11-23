باكستانيون يؤدون صلاة الجنازة على قتيلي هجوم القنصلية الصينية

أدى مسؤولون وزملاء شرطيين اثنين قُتلا في الهجوم على القنصلية الصينية في كراتشي بباكستان صلاة الجنازة على روحيهما اليوم الجمعة.



وقالت الشرطة إن ثلاثة مهاجمين انتحاريين اقتحموا القنصلية الصينية في مدينة كراتشي وسط إطلاق نار وانفجار اليوم الجمعة لكنهم قُتلوا قبل أن يتمكنوا من دخول المبنى في سيارة ملغومة.



وقتل اثنان من أفراد الشرطة وشخصان كانا يقفان في صف خارج القنصلية في الهجوم إضافة إلى المهاجمين الثلاثة.



وأعلنت جماعة جيش تحرير بلوخستان، وهي جماعة انفصالية متمردة تعارض مشروعات صينية في إقليم بلوخستان الغني بالموارد الطبيعية في جنوب غرب باكستان، مسؤوليتها عن الهجوم.



وقال وزير خارجية باكستان شاه محمود قرشي ووزارة الخارجية الصينية إن موظفي القنصلية بخير وهذا أكبر هجوم يقع في باكستان ضد مصالح جارتها وحليفتها الصين التي تضخ مليارات الدولارات في البلاد في إطار مبادرتها المعروفة باسم الحزام والطريق.



والهجوم أيضا أهم عملية تنفذها جماعة جيش تحرير بلوخستان منذ سنوات. وفي الأغلب تنفذ الجماعة عمليات ضئيلة الشأن في الإقليم وأدى الانفجار إلى تدمير ثلاث سيارات على الأقل كانت تقف بالقرب من القنصلية وحلقت طائرة هليكوبتر لساعات بعد الهجوم.