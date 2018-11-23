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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:07 م

خزنة مستعملة تحول صاحبها لمليونير

خزنة مستعملة تحول
dostor.org/2407965

اشترى رجل أمريكي خزنة نقود مستعملة بمبلغ زهيد في مزاد علني، لكن المفاجأة كانت أنها ممتلئة عن آخرها بملايين الدولارات.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة، أن رجل المزادات الشهير في ولاية كاليفورنيا، دان دوستون، كشف عن الأمر خلال فيديو نشره على حسابه الرسمي في موقع "تويتر".

وقال إنه أثناء مشاركته في مزاد سيارات خيري، اقتربت منه سيدة، وقالت له: "لدي قصة أريد أن أخبرك إياها"، مضيفة "زوجي اشترى من أحد مزاداتك خزنة مستعملة بمبلغ 500 دولار".

وتابعت أن الخزنة لم تكن فارغة، بل كان فيها 7.5 مليون دولار أمريكي نقدا.

ولم يكشف دوستون، الذي يقدم أيضا برنامج تلفزيونيا خاصا بالمزادات، هوية مشتري الخزنة المحظوظ أو المرأة التي أخبرته بالقصة، ولم يذكر متى أو أين تم شراء الخزنة.

لكن الأمر لم ينته هنا، إذ سرعان ما خاطب محامي السيدة، قائلا إنه يمثل المالكين الأصليين للخزنة وما فيها من أموال، عارضا دفع مبلغ 600 ألف دولار عليها مقابل إعادة بقية المبلغ.

وقال إن المرأة وزوجها رفضا العرض، لكنهما قبلا عرضا ثانيا بمبلغ 1.2 مليون دولار مقابل إعادة 6.3 مليون دولار.

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