"ماي" تتهم أعضاء بمجلس العموم البريطاني ببث روح الإحباط في اتفاق بريكست

اتهمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أعضاء في مجلس العموم (البرلمان) من المعارضين لاتفاقها الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بمحاولة "بث مشاعر الإحباط" لعملية الرحيل اليوم الجمعة في وقت تروج فيه الاتفاق للشعب البريطاني.



وقالت ماي إن "هناك أعضاء في البرلمان.. يريدون بث روح الإحباط في اتفاق الخروج وأعتقد أن من المهم أن يعرف المواطنون ذلك".



وأوضحت ماي عند سؤالها عن صعوبة الحصول على موافقة البرلمان: "أعتقد أن وظيفة النائب هي أن يقول لهم (المواطنون)، هل يحقق [هذا الاتفاق] ما صوت من أجله الشعب؟".



وتواجه ماي معارضة قوية من كل من النواب الموالين للاتحاد الأوروبي والمؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك العديد من أعضاء حزب المحافظين الذي تتزعمه.



وقالت إن بريطانيا "ستعود إلى المربع الأول مع حدوث مزيد من الانقسام وعدم اليقين" إذا ما رفض البرلمان اتفاقها الذي من المقرر أن ينظر فيه زعماء دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين التي ستبقى بعد خروج بريطانيا، في قمة خاصة تعقد في بروكسل يوم الأحد المقبل.



وذكرت ماي قبل التصويت المتوقع إجراؤه في منتصف ديسمبر "مهمتي هي اقناع المواطنين والحصول على ذلك من خلال البرلمان. سوف أزور جميع أنحاء البلاد.. لشرح هذا الاتفاق".



ولا يزال هناك العديد من العقبات المعيقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ومن بينها مسألة جبل طارق، وهي أرض بريطانية تقع على الطرف الجنوبي من إسبانيا تعلن مدريد أيضا السيادة عليها.



وتضغط إسبانيا من أجل تغيير الصياغة الواردة في اتفاق الانسحاب، مع توضيح دورها في أي مفاوضات مقبلة بشأن جبل طارق. ومع ذلك، لا تريد الدول الأعضاء الأخرى إعادة فتح المستند المكون من 585 صفحة.