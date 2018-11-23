القادسية ينتزع فوزا صعبا من الرائد في دوري كأس بن سلمان

انتزع فريق القادسية السعودي فوزا صعبا من ضيفه الرائد 3 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.



وسجل أهداف القادسية بيسمارك فيريرا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وأحمد الزين في الدقيقة 58 وهارون كمارا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف الرائد الوحيد أحمد حمودان في الدقيقة 71 ورفع القادسية رصيده إلى عشر نقاط في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد

الرائد عند ثماني نقاط في المركز الثالث عشر.



يذكر أن هذا الفوز هو الثالث للقادسية في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في مباراة، فيما تعد هذه الهزيمة هي الخامسة للرائد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في مباراتين أيضا.