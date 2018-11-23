وفاق سطيف يفسخ رسميا عقد مدربه بالتراضي

فسخ نادي وفاق سطيف المنافس بدوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، عقد المغربي رشيد الطاوسي المدير الفني للفريق، بالتراضي، اليوم الجمعة، على خلفية تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.



وكان واضحا أن الطاوسي، لن يستمر في تدريب وفاق سطيف خاصة بعد خسارته أمام مضيفه مولودية بجاية صفر 1 أمس الخميس، ضمن الجولة 15 والأخيرة من جولة الذهاب بمسابقة الدوري المحلي.



ووضعت ادارة الفريق في حساباتها أسماء العددي من المدربين أبرزهم نور الدين زكري، وجمال مناد، والسويسري الان جيجر، والفرنسي بيرنارد سيموندي، لتعيين أحدهم خلفا للطاوسي الذي لم يستمر في منصبه أكثر من 6 أشهر.



يشار إلى أن وفاق سطيف تراجع للمركز الخامس على جدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 21 نقطة.