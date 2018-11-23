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الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 06:55 م

الأزهر يدين التفجير الإرهابي في مسجد شرقي أفغانستان

الأزهر يدين التفجير
إسلام الخطيب
dostor.org/2407954

أدان الأزهر الشريف، التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في إقليم خوست شرقي أفغانستان، عقب صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكد الأزهر الشريف أن انتهاك حرمة دور العبادة وسفك دماء المصلين الآمنين، يشكل دليلا جديدا على تجرد منفذي تلك الجرائم من أي وازع ديني أو أخلاقي، ما يستوجب تكاتف جهود كل المؤسسات الدولية من أجل مواجهة تلك العصابات الإرهابية، وتخليص العالم من آفاتها وشرورها.

وتقدم الأزهر بخالص العزاء لأفغانستان، رئيسًا وحكومةً وشعبًا، سائلًا الله –تعالى- أن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

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